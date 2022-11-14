Син в'язня Освенцима вимагає в уряду Польщі мільйони за страту батька 1948 року

Деталі

Анджей Пілецький стверджує, що компенсація у розмірі 26 мільйонів злотих (5,7 мільйона доларів) буде належати його батькові відповідно до польського закону.

Його батько, капітан кавалерії Вітольд Пілецький, учасник польського опору, 1940 року був схоплений нацистами і поміщений в Освенцим. Там він організував опір і зібрав докази звірств німців. Він утік з концтабору у 1943 році і написав звіт, який став першим прямим звітом про Освенцим.

Після війни він був заарештований, катований і страчений призначеною Москвою владою за звинуваченням у шпигунстві на користь польського уряду. Його останки не виявлено.

1990 року демократичний уряд Польщі виплатив удові Пілецького та двом дітям компенсацію за матеріальну підтримку, яку вони втратили через його страту.