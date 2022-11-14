Сын заключенного Освенцима требует у правительства Польши миллионы за казнь отца в 1948 году

Детали

Анджей Пилецкий утверждает, что компенсация в размере 26 миллионов злотых (5,7 миллиона долларов) будет принадлежать его отцу в соответствии с польским законом.

Его отец, капитан кавалерии Витольд Пилецкий, участник польского сопротивления, в 1940 году был схвачен нацистами и помещен в Освенцим. Там он организовал сопротивление и собрал доказательства зверств германцев. Он сбежал из концлагеря в 1943 году и написал отчет, который стал первым прямым отчетом об Освенциме.

После войны он был арестован, истязан и казнен назначенной Москвой властью по обвинению в шпионаже в пользу польского правительства. Его останки не обнаружены.

В 1990 году демократическое правительство Польши выплатило вдове Пилецкого и двоим детям компенсацию за материальную поддержку, которую они потеряли из-за его казни.