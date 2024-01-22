Илон Маск посетил бывший концлагерь Освенцим

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  220805 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  272797 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  231595 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221220 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  222878 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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