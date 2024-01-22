Илон Маск посетил бывший концлагерь Освенцим

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск посетил мемориал на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря Освенцим в Польше. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Сообщается, что визит Маска в Освенцим изначально был запланирован на вторник, однако были внесены изменения и он появился там в понедельник. Визит организован по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Также у Маска запланировано участие в международном симпозиуме в Кракове на тему противодействия антисемитизму, организованном Европейской еврейской ассоциацией. По информации Bloomberg, на симпозиуме в Кракове Маск должен принять участие в дискуссии с американским правым публицистом Беном Шапиро об антисемитизме в Интернете.

Напомним

Как известно, 27 января 1945 года советские войска освободили один из крупнейших немецких концлагерей Освенцим, где погибли по меньшей мере 1,2 млн человек, большинство из которых были евреями. Согласно резолюции N60/7 Генеральной Ассамблеи ООН, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Сын заключенного Освенцима требует у правительства Польши миллионы за казнь отца в 1948 году