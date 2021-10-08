Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla у Техас
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії у Техас. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
Раніше штаб-квартира Tesla була у Кремнієвій долині — місті Пало-Альто в Каліфорнії. Тепер офіс компанії переїде в Остін, столицю Техасу.
Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск не пояснив своє рішення, однак у минулому він вже висловлював невдоволення щодо закриття своїх заводів у Каліфорнії через COVID-19 і погрожував переміщенням штаб-квартири.
Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.
Точна дата переїзду поки що невідома.
Додамо
У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив 1 млрд доларів.
1,14 млрд доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня. Цей прибуток приблизно в 10 разів більший, ніж у другому кварталі минулого року. Виручка компанії за другий квартал 2021 року подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила майже 12 млрд доларів.
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Нагадаємо
Наприкінці вересня цього року американський підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.