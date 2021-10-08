Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Ранее штаб-квартира Tesla была в Кремниевой долине — городе Пало-Альто в Калифорнии. Теперь офис компании переедет в Остин, столицу Техаса.
Генеральный директор компании Tesla Маск не объяснил свое решение, однако в прошлом он уже выражал недовольство относительно закрытия своих заводов в Калифорнии из-за COVID-19 и угрожал перемещением штаб-квартиры.
Глава компании также отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.
Точная дата переезда пока неизвестна.
Добавим
В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила 1 млрд долларов.
1,14 млрд долларов компания заработала с 1 апреля до 30 июня. Эта прибыль примерно в 10 раз больше, чем во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 млрд долларов.
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Напомним
В конце сентября этого года американский предприниматель, руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.