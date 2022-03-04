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Ігор Мурашов: ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена

Ігор Мурашов: ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена

Київ • УНН

 • 236397 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Виконувач обов'язків гендиректора Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена. Про це інформує УНН з посиланням на Енергоатом.

Цитата

"В. о. Генерального директора Ігор Мурашов: ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести. 

Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС: йде бій із нацгвардійцями.

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