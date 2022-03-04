Ігор Мурашов: ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Виконувач обов'язків гендиректора Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС порушена. Про це інформує УНН з посиланням на Енергоатом.
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"В. о. Генерального директора Ігор Мурашов: ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести.
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