Игорь Мурашов: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена

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"И. о. Генерального директора Игорь Мурашов: ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате обстрелов оккупантов возникшей пожар на Запорожской АЭС. Согласно информации ГСЧС противопожарное состояние на Запорожской АЭС в норме, работает один энергоблок из шести.

Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС: идет бой с нацгвардійцями.