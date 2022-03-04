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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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ДСНС: протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі

ДСНС: протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі

Київ • УНН

 • 117833 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок).

Протипожежний стан на АЕС в нормі.

За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.

Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності.

Оперативна інформація щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС.

Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). З шести енергоблоків наразі працює один.

Протипожежний стан на АЕС в нормі.

За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.

Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності.

Окупанти понесуть суворе покарання за цю цинічну атаку на найбільшу атомну електростанцію у Європі!

Додамо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Прямий ефір щодо ситуації на Запорізькій АЕС можна спостерігати на Youtube.

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