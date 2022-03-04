ДСНС: протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Згідно інформацією ДСНС протипожежний стан на Запорізькій АЕС в нормі, працює один енергоблок з шести. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок).
Протипожежний стан на АЕС в нормі.
За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.
Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності.
Оперативна інформація щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС.
Станом на 02:26 у м. Енергодар на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює тільки 4 блок). З шести енергоблоків наразі працює один.
Протипожежний стан на АЕС в нормі.
За територією АЕС в учбово тренувальному корпусі виникло загорання.
Поки йде бій підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності.
Окупанти понесуть суворе покарання за цю цинічну атаку на найбільшу атомну електростанцію у Європі!
Додамо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.
Прямий ефір щодо ситуації на Запорізькій АЕС можна спостерігати на Youtube.