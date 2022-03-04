ГСЧС: противопожарное состояние на Запорожской АЭС в норме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Согласно информации ГСЧС противопожарное состояние на Запорожской АЭС в норме, работает один энергоблок из шести. Об этом сообщает УНН.
Детали
По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от Единой энергосистемы (работает только 4 блок).
Противопожарное состояние на АЭС в норме.
За территорией АЭС в учебно тренировочном корпусе возникло возгорание.
Пока идет бой подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности.
Оперативная информация по атаке русских захватчиков на Запорожскую АЭС.
По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от Единой энергосистемы (работает только 4 блок). Из шести энергоблоков сейчас работает один.
Противопожарное состояние на АЭС в норме.
За территорией АЭС в учебно тренировочном корпусе возникло возгорание.
Пока идет бой подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности.
Оккупанты понесут суровое наказание за эту циничную атаку на крупнейшую атомную электростанцию в Европе!
Добавим
В результате обстрелов оккупанта возник пожар на Запорожской АЭС.
Прямой эфир о ситуации на Запорожской АЭС можно наблюдать на Youtube.