Ігор Кузін став новим головним санітарним лікарем України

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Так, Кузін підтвердив журналісту УНН, що уряд призначив його заступником Міністра охорони здоров’я України — головним державним санітарним лікарем України.

Додамо, що Кузін був в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

Доповнення

Народні депутати призначили на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який раніше обіймав посаду головного санітарного лікаря.

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".