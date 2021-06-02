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Игорь Кузин стал новым главным санитарным врачом Украины

Киев • УНН

 • 30482 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает УНН.

Игорь Кузин стал новым главным санитарным врачом Украины

Детали

Так, Кузин подтвердил журналисту УНН, что правительство назначило его заместителем Министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом Украины.

Добавим, что Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Дополнение

Народные депутаты назначили на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко, который ранее занимал должность главного санитарного врача.

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".

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