"Єдине джерело доходу": очільник "ОПЗ" Ковальський розповів про участь заводу у зерновій ініціативі
Київ • УНН
Під час повномасштабної війни "Одеський припортовий завод" перелаштував частину власних потужностей для того, щоб взяти участь у зерновій ініціативі. Участь у ній є єдиним на цей час джерелом доходу "ОПЗ".
Під час повномасштабної війни низка державних підприємств перепрофілювала свої потужності для того, щоб продовжувати працювати на користь державі. Не виключенням став і "Одеський припортовий завод", який перелаштував частину власних потужностей для того, щоб взяти участь у зерновій ініціативі. Про те, як працює підприємство в період війни у коментарі УНН розповів т.в.о. директора "ОПЗ" Юрій Ковальський.
Як відомо, у зв’язку з військовою агресією росії основні виробничі потужності "ОПЗ" знаходяться у стані зупинки, але попри це, на території підприємства зберігається велика кількість вибухонебезпечних хімічних речовин.
Для того, щоб брати участь у зерновий ініціативі "Одеський припортовий завод" уклав низку угод з трейдерами, які зацікавлені у перевалці зернової продукції на експорт.
"За кошти від спільної діяльності АТ "ОПЗ" зі своїми контрагентами, підприємство фактично має змогу утримувати унікальне обладнання та кадровий потенціал у надскладний воєнний час, тим більше у період простою основних виробничих потужностей. Участь у зерновій ініціативі є єдиним на цей час джерелом доходу "ОПЗ", - розповів у коментарі УНН Юрій Ковальський.
"Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у роботі зернового коридору - нардепи30.05.24, 11:59 • 113384 перегляди
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