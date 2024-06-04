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"Єдине джерело доходу": очільник "ОПЗ" Ковальський розповів про участь заводу у зерновій ініціативі

"Єдине джерело доходу": очільник "ОПЗ" Ковальський розповів про участь заводу у зерновій ініціативі

Київ • УНН

 • 115672 перегляди

Під час повномасштабної війни "Одеський припортовий завод" перелаштував частину власних потужностей для того, щоб взяти участь у зерновій ініціативі. Участь у ній є єдиним на цей час джерелом доходу "ОПЗ".

Під час повномасштабної війни низка державних підприємств перепрофілювала свої потужності для того, щоб продовжувати працювати на користь державі. Не виключенням став і "Одеський припортовий завод", який перелаштував частину власних потужностей для того, щоб взяти участь у зерновій ініціативі. Про те, як працює підприємство в період війни у коментарі УНН розповів т.в.о. директора "ОПЗ" Юрій Ковальський.

Як відомо, у зв’язку з військовою агресією росії основні виробничі потужності "ОПЗ" знаходяться у стані зупинки, але попри це, на території підприємства зберігається велика кількість вибухонебезпечних хімічних речовин.

Для того, щоб брати участь у зерновий ініціативі "Одеський припортовий завод" уклав низку угод з трейдерами, які зацікавлені у перевалці зернової продукції на експорт.

"За кошти від спільної діяльності АТ "ОПЗ" зі своїми контрагентами, підприємство фактично має змогу утримувати унікальне обладнання та кадровий потенціал у надскладний воєнний час, тим більше у період простою основних виробничих потужностей. Участь у зерновій ініціативі є єдиним на цей час джерелом доходу "ОПЗ", - розповів у коментарі УНН Юрій Ковальський.

"Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у роботі зернового коридору - нардепи30.05.24, 11:59 • 113384 перегляди

Нагадаємо 

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний" дорогу, що знаходиться на балансі "ОПЗ". Компанія не надала необхідний пакет документів для отримання відповідного дозволу на проїзд цим шляхом, а замість того почала самовільно нею користуватися.

Під час самовільного використання вказаної дороги компанія своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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