"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Во время полномасштабной войны ряд государственных предприятий перепрофилировали свои мощности для того, чтобы продолжать работать на пользу государству. Не исключением стал и "Одесский припортовый завод", который перестроил часть собственных мощностей для того, чтобы принять участие в зерновой инициативе. О том, как работает предприятие в период войны в комментарии УНН рассказал врио директора "ОПЗ" Юрий Ковальский.

Как известно, в связи с военной агрессией россии основные производственные мощности "ОПЗ" находятся в состоянии остановки, но несмотря на это, на территории предприятия сохраняется большое количество взрывоопасных химических веществ.

Для того, чтобы участвовать в зерновой инициативе "Одесский припортовый завод" заключил ряд соглашений с трейдерами, которые заинтересованы в перевалке зерновой продукции на экспорт.

"За средства от совместной деятельности АО" ОПЗ " со своими контрагентами, предприятие фактически имеет возможность удерживать уникальное оборудование и кадровый потенциал в сверхсложное военное время, тем более в период простоя основных производственных мощностей. Участие в зерновой инициативе является единственным в настоящее время источником дохода "ОПЗ", - рассказал в комментарии УНН Юрий Ковальский.

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Напомним

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный" дорогу, находящуюся на балансе"ОПЗ". Компания не предоставила необходимый пакет документов для получения соответствующего разрешения на проезд по этому пути, а вместо того начала самовольно ею пользоваться.

При самовольном использовании указанной дороги компания своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие.