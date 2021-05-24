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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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ICAO скликає термінове засідання 27 травня через ситуацію з літаком Ryanair

Київ • УНН

 • 12831 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе 27 травня незаплановане засідання через ситуацію з бортом ірландської авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив екстрену посадку в Мінську. Про це йдеться у заяві ICAO, що була поширена у Twitter, передає УНН

ICAO скликає термінове засідання 27 травня через ситуацію з літаком Ryanair

Цитата

"Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників в Раді ICAO 27 травня з приводу інциденту, пов'язаного з рейсом Ryanair FR4978 в повітряному просторі Білорусі 23 травня 2021 року", - йдеться в заяві організації.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Додамо

Як повідомляв УНН, Литва вирішила не пропускати рейси, які перетнули або планують перетнути білоруський повітряний простір. Також відомо, що влада Великої Британії негайно відкликає дозвіл білоруській авіакомпанії “Бєлавіа” на виконання рейсів в королівство.

Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади обговорюватимуть на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.

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