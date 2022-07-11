"І це ми ще не починали": Данілов про знищення ворожих командних пунктів, техніки та складів боєприпасів

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"Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали", – написав Данілов.

Додамо

Напередодні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що Збройні сили України завдали щонайменше 11 нових ракетних ударів по російським військовим об'єктам за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За непідтвердженою інформацією, сьогодні в Херсоні запалав ще один склад окупантів та зона розміщення російських військ.

Нагадаємо

Раніше російський дикстатор володимир путін заявив, що росія поки що не починала жодних серйозних дій під час "спецоперації" в Україні.