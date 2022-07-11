"И это мы еще не начинали": Данилов об уничтожении вражеских командных пунктов, техники и складов боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Количественные преимущества армии российских оккупантов нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН.
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"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время. Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали", - написал Данилов.
Добавим
Накануне советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли по меньшей мере 11 новых ракетных ударов по российским военным объектам с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
По неподтвержденной информации, сегодня в Херсоне загорелся еще один склад оккупантов и зона размещения российских войск.
Напомним
Ранее российский дикстатор владимир путин заявил, что россия пока не предпринимала никаких серьезных действий во время "спецоперации" в Украине.