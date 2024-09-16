Група з 27 українських дітей завтра зможе виїхати з Австрії додому - посол
Київ • УНН
Група з 27 українських дітей, які застрягли в Австрії через погодні умови, зможе виїхати додому 17 вересня. Посольство України домовилося з перевізником про необхідну кількість місць в автобусі для членів делегації.
Група з 27 українських дітей, які не могли повернутися з Австрії через погодні умови, вже у вівторок, 17 вересня, зможе виїхати додому. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив посол України в Австрії Василь Химинець, передає УНН.
Вже завтра, 17 вересня українська група зможе виїхати на Батьківщину. Є домовленість Посольства з перевізником передбачити для членів делегації необхідну кількість місць в автобусі. Сподіваємося, що на цей раз негода не стане на заваді поверненню додому
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що 27 українських дітей не можуть повернутися з Австрії через погодні умови, посольство України контролює ситуацію, дипломати забезпечили харчування та проживання дітей, працюють над їх безпечним поверненням.