Группа из 27 украинских детей завтра сможет выехать из Австрии домой - посол

Группа из 27 украинских детей, которые не могли вернуться из Австрии из-за погодных условий, уже во вторник, 17 сентября, сможет выехать домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец, передает УНН.

Уже завтра, 17 сентября украинская группа сможет выехать на Родину. Есть договоренность Посольства с перевозчиком предусмотреть для членов делегации необходимое количество мест в автобусе. Надеемся, что на этот раз непогода не помешает возвращению домой - сообщил Химинец.

Напомним

Ранее сообщалось, что 27 украинских детей не могут вернуться из Австрии из-за погодных условий, посольство Украины контролирует ситуацию, дипломаты обеспечили питание и проживание детей, работают над их безопасным возвращением.