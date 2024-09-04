Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго

Споживання електроенергії має тенденцію до зниження через спадання спеки, на сьогодні посилено графіки відключень - двома чергами замість однієї з 11:00 до 13 години, є імпорт та аварійна допомога електрикою, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Споживання, як вказано, має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 3,4% менший, ніж попередньої доби – у понеділок, 2 вересня. Сьогодні, станом на 8:30, споживання було на тому ж рівні, що й учора, 3 вересня.

"Сьогодні в Україні змінені час та обсяг застосування заходів обмеження. Причина - зниження потужності на деяких енергообʼєктах через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок останньої масованої атаки ворога на магістральну мережу 26 серпня", - повідомили в Укренерго.

На Південноукраїнській АЕС проблеми: енергоблок на 600 МВт знизив видачу - нардеп

Як зазначається, до кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:

10:05 – 13:00 – дві черги відключень;

13:00 – 15:00 – одна черга відключень;

15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Раніше анонсувалося, що 4 вересня дві черги відключень буде до 11:00, а з 11:00 до 15:00 – одна черга відключень.

Аварійна допомога

Для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні, на запит "Укренерго", здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі.

Імпорт

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 071 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 900 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 540 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Львівській областях.

З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині та Чернігівщині.

Графіки відключень діють цілу добу, ворог атакував об'єкти енергетики у 6 областях, у тому числі на Львівщині - Міненерго