Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії знижується через спад спеки. Укренерго посилює графіки відключень до двох черг, імпортує електроенергію та отримує аварійну допомогу з Польщі через дефіцит в енергосистемі.
Споживання електроенергії має тенденцію до зниження через спадання спеки, на сьогодні посилено графіки відключень - двома чергами замість однієї з 11:00 до 13 години, є імпорт та аварійна допомога електрикою, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
Споживання, як вказано, має тенденцію до зниження через спадання спеки у більшості областей. Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 3,4% менший, ніж попередньої доби – у понеділок, 2 вересня. Сьогодні, станом на 8:30, споживання було на тому ж рівні, що й учора, 3 вересня.
"Сьогодні в Україні змінені час та обсяг застосування заходів обмеження. Причина - зниження потужності на деяких енергообʼєктах через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок останньої масованої атаки ворога на магістральну мережу 26 серпня", - повідомили в Укренерго.
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Як зазначається, до кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком:
- 10:05 – 13:00 – дві черги відключень;
- 13:00 – 15:00 – одна черга відключень;
- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Раніше анонсувалося, що 4 вересня дві черги відключень буде до 11:00, а з 11:00 до 15:00 – одна черга відключень.
Аварійна допомога
Для подолання дефіциту в енергосистемі – сьогодні, на запит "Укренерго", здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі.
Імпорт
Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 071 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 900 МВт.
Експорт
Не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 540 населених пунктів.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Львівській областях.
З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині та Чернігівщині.
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