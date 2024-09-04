Графіки відключень діють цілу добу, ворог атакував об'єкти енергетики у 6 областях, у тому числі на Львівщині - Міненерго
Київ • УНН
Міненерго повідомляє про складну ситуацію в енергосистемі через атаки рф. За добу відновлено електропостачання для 23 775 споживачів, але 540 населених пунктів залишаються без світла.
Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень, за минулу добу ворог атакував об’єкти енергетики у 6 областях, у тому числі у Львівській, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Генерація і споживання
Як вказано, на тлі атак рф на енергетику, "ситуація в енергосистемі залишається складною".
"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 24:00", - ідеться у повідомленні.
Наслідки обстрілів
"За минулу добу ворог атакував енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях", - сказано у повідомленні.
Стан мереж
Харківська область: внаслідок низової пожежі біля повітряної лінії знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Знеструмлення споживачів
Минулої доби енергетики відновили живлення для 23 775 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 540 населених пунктів.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.50 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.
Експорт
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.