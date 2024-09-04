Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 областях, в том числе на Львовщине - Минэнерго

В течение всех суток применяются графики отключений, за минувшие сутки враг атаковал объекты энергетики в 6 областях, в том числе во Львовской, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Генерация и потребление

Как указано, на фоне атак рф на энергетику, «ситуация в энергосистеме остается сложной».

«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00», - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», - сказано в сообщении.

Состояние сетей

Харьковская область: в результате низового пожара возле воздушной линии обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 23 775 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 540 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.