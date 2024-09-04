Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 областях, в том числе на Львовщине - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о сложной ситуации в энергосистеме из-за атак рф. За сутки восстановлено электроснабжение для 23 775 потребителей, но 540 населенных пунктов остаются без света.
В течение всех суток применяются графики отключений, за минувшие сутки враг атаковал объекты энергетики в 6 областях, в том числе во Львовской, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Генерация и потребление
Как указано, на фоне атак рф на энергетику, «ситуация в энергосистеме остается сложной».
«На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00», - говорится в сообщении.
Последствия обстрелов
«За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», - сказано в сообщении.
Состояние сетей
Харьковская область: в результате низового пожара возле воздушной линии обесточивались подстанция и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 23 775 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 540 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.