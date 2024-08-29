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Графіки не діють: в "Укренерго" заявили про екстрені відключення світла в 11 регіонах України

Графіки не діють: в "Укренерго" заявили про екстрені відключення світла в 11 регіонах України

Київ • УНН

 • 13413 перегляди

Енергетики повідомили про аварійні відключення електроенергії у більш як десяти областях України 29 серпня. Попередні графіки відключень у цих регіонах тимчасово не діють.

Енергетики попередили, що сьогодні, 29 серпня, екстрені відключення світла задіяли у більш як десяти регіонах України. Про це пише УНН з посиланням на НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Увага! У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії

- йдеться в заяві компанії. 

Енергетики підкреслили, що попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

Нагадаємо

Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. 

"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах 29.08.24, 15:21 • 10772 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка

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