Графіки не діють: в "Укренерго" заявили про екстрені відключення світла в 11 регіонах України
Київ • УНН
Енергетики повідомили про аварійні відключення електроенергії у більш як десяти областях України 29 серпня. Попередні графіки відключень у цих регіонах тимчасово не діють.
Енергетики попередили, що сьогодні, 29 серпня, екстрені відключення світла задіяли у більш як десяти регіонах України. Про це пише УНН з посиланням на НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Увага! У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії
Енергетики підкреслили, що попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють.
Нагадаємо
Під час російської ракетно-дронової атаки 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.
"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах 29.08.24, 15:21 • 10772 перегляди