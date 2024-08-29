Киев • УНН
Энергетики сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в более чем десяти областях Украины 29 августа. Предыдущие графики отключений в этих регионах временно не действуют.
Энергетики предупредили, что сегодня, 29 августа, экстренные отключения света задействовали в более чем десяти регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Внимание! В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии
Энергетики подчеркнули, что предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют.
Напомним,
Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.
"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах 29 августа 2024, 12:21 • 5139 просмотров