Энергетики предупредили, что сегодня, 29 августа, экстренные отключения света задействовали в более чем десяти регионах Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Внимание! В Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой (частично) областях введены аварийные отключения электроэнергии - говорится в заявлении компании.

Энергетики подчеркнули, что предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют.

Напомним,

Во время российской ракетно-дроновой атаки 26 августа на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

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