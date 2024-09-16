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"ГосДума вже чекає": Мосійчук нагадав про ймовірні зв’язки очільниці АРМА Думи зі зрадником Деркачем

"ГосДума вже чекає": Мосійчук нагадав про ймовірні зв’язки очільниці АРМА Думи зі зрадником Деркачем

Київ • УНН

 • 20961 перегляди

Олену Думу, очільницю АРМА, звинувачують у зв'язках з Деркачем та Медведчуком. Колишній нардеп Мосійчук нагадав про можливі зв'язки та звернувся до ДБР і Нацполіції щодо злочинів Думи.

Очільницю Агентства з розшуку і менеджменту активів Олену Думу знову звинувачують у ймовірних зв’язках із державними зрадниками. Колишній народний депутат Ігор Мосійчук нагадав про можливі зв’язки Думи з екснардепом Андрієм Деркачем і поцікавився, чи привітала вона його з призначенням сенатором Астраханської області рф, передає УНН.

"Цікаво, а чи привітала Деркача з високою посадою в рф - чинна очільниця АРМА Олена Дума?.. Можливо, держзрадник підготує їй тепле містечко в ГосДумі країни-окупанта?.. Адже, за всіма параметрами, саме в росію їй прийдеться тікати в майбутньому", - написав Мосійчук у своєму тг-каналі.

Він також нагадав, що звернувся до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України з заявами про скоєння злочинів головою АРМА Оленою Думою, у тому числі й через можливі зв’язки з екснардепом-зрадником віктором медведчуком.

"Зауважу, абсолютно не таємниця, що Олена Дума доволі тісно пов’язана з підозрюваним у державній зраді нардепом Андрієм Деркачем… Тобто, можна припустити, що Деркач сьогодні б не став сенатором від Астраханської області рф, якби не робота на країну-окупанта та допомога в цьому від Олени Думи... Ну що - ГосДума вже чекає?.. Напевне, у випадку справедливого слідства по відношенню до Олени Думи – держзрадники Деркач та Медведчук обов’язково подбають про тепле містечко для своєї соратниці?" - зазначив Мосійчук.

Додамо

Ще до призначення Олени Думи в Агентство з розшуку і менеджменту активів антикорупційні активісти, організації і журналісти наголошували на її зв’язках, у тому числі, і зі зрадником Андрієм Деркачем. Однак, тоді це не завадило їй очолити АРМА.

Нещодавно Олена Дума опинилася в центрі скандалу через те, що АРМА за 2 роки не змогло продати яхту екснардепа-зрадника віктора медведчука. Хорватський суд арештував яхту для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика

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