«ГосДума уже ждет": Мосийчук напомнил о вероятных связях руководительницы АРМА Думы с предателем Деркачем

Руководительницу Агентства по розыску и менеджменту активов Елену Думу снова обвиняют в возможных связях с государственными изменниками. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук напомнил о возможных связях Думы с экс-нардепом Андреем Деркачем и поинтересовался, поздравила ли она его с назначением сенатором Астраханской области рф, передает УНН.

"Интересно, а поздравила ли Деркача с высокой должностью в рф - действующая руководительница АРМА Елена Дума? Возможно, госизменник подготовит ей теплое местечко в ГосДуме страны-оккупанта? Ведь, по всем параметрам, именно в россию ей придется бежать в будущем", - написал Мосийчук в своем тг-канале.

Он также напомнил, что обратился в Государственное бюро расследований и Национальную полицию Украины с заявлениями о совершении преступлений главой АРМА Еленой Думой, в том числе и из-за возможных связей с экс-нардепом-предателем виктором медведчуком.

"Отмечу, совершенно не секрет, что Елена Дума довольно тесно связана с подозреваемым в государственной измене нардепом Андреем Деркачем... То есть, можно предположить, что Деркач сегодня бы не стал сенатором от Астраханской области рф, если бы не работа на страну-оккупанта и помощь в этом от Елены Думы... Ну что - ГосДума уже ждет?.. Наверное, в случае справедливого следствия по отношению к Елене Думы - госизменники Деркач и Медведчук обязательно позаботятся о теплом местечке для своей соратницы?" - отметил Мосийчук.

Добавим

Еще до назначения Елены Думы в Агентство по розыску и менеджменту активов антикоррупционные активисты, организации и журналисты отмечали ее связи, в том числе, и с предателем Андреем Деркачем. Однако, тогда это не помешало ей возглавить АРМА.

Недавно Елена Дума оказалась в центре скандала из-за того, что АРМА за 2 года не смогло продать яхту экс-нардепа-предателя виктора медведчука. Хорватский суд арестовал яхту для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.