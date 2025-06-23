Головою правління "Укренерго" обрано головного диспетчера Віталія Зайченка

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка. Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, пише УНН.

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" обрала В. Б. Зайченка головою правління компанії. Зараз В. Зайченко займає позицію головного диспетчера компанії - повідомив Герус.

В пресслужбі "Укренерго" наразі не відповіли на запит УНН щодо підтвердження цієї інформації.

Що відомо про Віталія Зайченка

На офіційному сайті Укренерго повідомляється, що Віталій Зайченко був призначений членом правління з 20 листопада 2024 року. Він відповідає за централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координацію паралельної роботи ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E, забезпечення надійної та безперебійної передачі електроенергії від об’єктів генерації до енергопостачальних компаній, дотримання вимог енергетичної безпеки України. Також він забезпечує планування балансів і режимів роботи ОЕС України.

"Віталій Зайченко має унікальний досвід оперативно-диспетчерського управління енергосистемою України в екстремальних умовах роботи: від ізольованого режиму роботи ОЕС України у перші тижні після повномасштабного російського вторгнення – до синхронізації української та європейської енергосистем у розпал війни", - говориться на сайті Укренерго.

Повідомляється, що своє кар’єрне зростання як кваліфікованого спеціаліста, Зайченко розпочав з інженера служби оптимізації електричних режимів "Укренерго" ще у 1996 році. Зокрема, він брав активну участь у дослідженнях для створення "острова Бурштинської ТЕС" і можливості синхронного об’єднання ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E.

Зайченко здобув інженерну освіту за спеціальністю "електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут".