Председателем правления "Укрэнерго" избран главный диспетчер Виталий Зайченко

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избрал председателем правления компании главного диспетчера Виталия Зайченко. Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет УНН.

Наблюдательный Совет НЭК "Укрэнерго" избрал В. Б. Зайченко председателем правления компании. Сейчас В. Зайченко занимает позицию главного диспетчера компании - сообщил Герус.

В пресс-службе "Укрэнерго" пока не ответили на запрос УНН о подтверждении этой информации.

Что известно о Виталии Зайченко

На официальном сайте Укрэнерго сообщается, что Виталий Зайченко был назначен членом правления с 20 ноября 2024 года. Он отвечает за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины. Также он обеспечивает планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.

"Виталий Зайченко имеет уникальный опыт оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Украины в экстремальных условиях работы: от изолированного режима работы ОЭС Украины в первые недели после полномасштабного российского вторжения – до синхронизации украинской и европейской энергосистем в разгар войны", - говорится на сайте Укрэнерго.

Сообщается, что свой карьерный рост как квалифицированного специалиста Зайченко начал с инженера службы оптимизации электрических режимов "Укрэнерго" еще в 1996 году. В частности, он активно участвовал в исследованиях по созданию "острова Бурштынской ТЭС" и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E.

Зайченко получил инженерное образование по специальности "электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".