Председателем правления "Укрэнерго" избран главный диспетчер Виталий Зайченко

$41.830.15
48.200.34
ukenru
<p><b>Чернишов заявив, що отримав підозру</b></p>
Эксклюзив
14:03 • 192 просмотра
<p><b>Чернишов заявив, що отримав підозру</b></p>
Эксклюзив
12:57 • 23573 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
12:56 • 21409 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
12:19 • 48627 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
08:45 • 35907 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 86277 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 58316 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 93697 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 127987 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 97734 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
55%
747мм
Популярные новости
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета23 июня, 05:44 • 47279 просмотра
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку23 июня, 07:47 • 37664 просмотра
Волна нападений со шприцами омрачила фестиваль уличной музыки во Франции08:50 • 10845 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек10:41 • 30108 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"12:28 • 20316 просмотра
публикации
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 11392 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
12:57 • 23543 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 48591 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 319990 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 375416 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 105195 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 230037 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 103895 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 104926 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 109422 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Председателем правления "Укрэнерго" избран главный диспетчер Виталий Зайченко

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избирал председателя правления компании. Им стал Виталий Зайченко, ранее бывший главным диспетчером компании.

Председателем правления "Укрэнерго" избран главный диспетчер Виталий Зайченко

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" избрал председателем правления компании главного диспетчера Виталия Зайченко. Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет УНН.

Наблюдательный Совет НЭК "Укрэнерго" избрал В. Б. Зайченко председателем правления компании. Сейчас В. Зайченко занимает позицию главного диспетчера компании

- сообщил Герус.

В пресс-службе "Укрэнерго" пока не ответили на запрос УНН о подтверждении этой информации.

Что известно о Виталии Зайченко

На официальном сайте Укрэнерго сообщается, что Виталий Зайченко был назначен членом правления с 20 ноября 2024 года. Он отвечает за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины. Также он обеспечивает планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.

"Виталий Зайченко имеет уникальный опыт оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Украины в экстремальных условиях работы: от изолированного режима работы ОЭС Украины в первые недели после полномасштабного российского вторжения – до синхронизации украинской и европейской энергосистем в разгар войны", - говорится на сайте Укрэнерго.

Сообщается, что свой карьерный рост как квалифицированного специалиста Зайченко начал с инженера службы оптимизации электрических режимов "Укрэнерго" еще в 1996 году. В частности, он активно участвовал в исследованиях по созданию "острова Бурштынской ТЭС" и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E.

Зайченко получил инженерное образование по специальности "электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономика
Верховная Рада
Укрэнерго
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9