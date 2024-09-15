Голова військового комітету НАТО підтримав використання Україною зброї великої дальності
Київ • УНН
Роб Бауер заявив, що право на захист не обмежується кордонами країни. Чехія не накладає обмежень на використання зброї Україною, але закликає враховувати ризик ескалації.
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер підтримав використання Україною зброї великої дальності, зазначивши, що будь-яка нація, яка піддається нападу, має право захищатися і це право не зупиняється на кордоні.
Про це пише Еuronews, передає УНН.
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Будь-яка нація, яка піддається нападу, має право захищатися. І це право не зупиняється на кордоні вашої країни
Однак, він зазначив, що країни мають суверенне право обмежувати зброю, яку вони надають. Водночас генерал-лейтенант Карел Ржехка, начальник Генерального штабу збройних сил Чехії, дав зрозуміти, що його країна не накладає на Київ таких обмежень на зброю.
Ми вважаємо, що українці повинні самі вирішувати, як це використовувати
Видання зазначає, що надання додаткової підтримки та навчання для України було ключовою темою зустрічі глав НАТО, але на зустрічі не було зрозуміло, чи обговорювалися дебати щодо обмежень США на удари далекобійною зброєю.
"Багато європейських країн рішуче підтримали Україну, частково тому, що бояться стати наступною жертвою могутньої росії. На відкритті зустрічі президент Чехії Петр Павел закликав військових керівників, які зібралися в залі, бути "сміливими та відкритими у формулюванні своїх оцінок і рекомендацій", - пише видання.
Нагадаємо
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг би надати Україні більше військових засобів для запобігання російському вторгненню. Він також наголосив, що припинення війни можливе лише за столом переговорів.