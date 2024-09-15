Глава военного комитета НАТО поддержал использование Украиной оружия большой дальности

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал использование Украиной оружия большой дальности, отметив, что любая нация, которая подвергается нападению, имеет право защищаться и это право не останавливается на границе.

Об этом пишет Еuronews, передает УНН.

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Любая нация, которая подвергается нападению, имеет право защищаться. И это право не останавливается на границе вашей страны - сказал Бауэр.

Однако, он отметил, что страны имеют суверенное право ограничивать оружие, которое они предоставляют. В то же время генерал-лейтенант Карел Ржехка, начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии, дал понять, что его страна не накладывает на Киев таких ограничений на оружие.

Мы считаем, что украинцы должны сами решать, как это использовать - сказал Ржехка, добавив, что важно принимать во внимание все аспекты, включая потенциал эскалации.

Издание отмечает, что предоставление дополнительной поддержки и обучения для Украины было ключевой темой встречи глав НАТО, но на встрече не было понятно, обсуждались ли дебаты относительно ограничений США на удары дальнобойным оружием.

«Многие европейские страны решительно поддержали Украину, отчасти потому, что боятся стать следующей жертвой могущественной России. На открытии встречи президент Чехии Петр Павел призвал военных руководителей, собравшихся в зале, быть «смелыми и открытыми в формулировке своих оценок и рекомендаций», - пишет издание.

Напомним,

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс мог бы предоставить Украине больше военных средств для предотвращения российского вторжения. Он также подчеркнул, что прекращение войны возможно только за столом переговоров.