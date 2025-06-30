Голова МЗС Німеччини прибув до Києва та зробив заяву щодо підтримки

До Києва прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль з першим візитом після вступу на посаду минулого місяця з обіцянкою військової та іншої допомоги, повідомили в МЗС Німеччини 30 червня, пише УНН.

Деталі

Після прибуття до Києва міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль сьогодні, 30 червня, як повідомляється опублікував таку заяву: "Україна визначатиме, чи залишиться наша Європа місцем, де важливі свобода та людська гідність, чи континентом, де насильство зміщує кордони. Українці захищають не лише свободу та суверенітет своєї країни, але й безпеку та свободу Європи від агресії путіна. Тому ми й надалі зосереджуватимемо всю свою увагу на підтримці України. Свобода та майбутнє України є найважливішим завданням нашої зовнішньої та безпекової політики".

"путін хоче застосувати силу, щоб перешкодити Україні самостійно визначати свою долю. Його війна спрямована не на що інше, як на підкорення України. Він атакує український народ жорстоким бомбардуванням та терором. Щодня і щоночі люди гинуть у своїх домівках - у Києві, Одесі, Дніпрі. Однак, попри всі руйнування та терор, українці щодня рішуче захищають свою країну, свою свободу та своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та наполегливість. Це заслуговує на наше найвище визнання", - зазначив німецький міністр.

Він наголосив: "Наша підтримка свободи України демонструє нашу непохитність як європейців". "росія розраховує на те, що ми послабимо нашу підтримку. путін не хоче миру; він хоче завоювання та поневолення, і він хоче цього будь-якою ціною - навіть ціною сотень тисяч життів. Але ми й надалі твердо стоятимемо поруч з Україною, щоб вона могла продовжувати успішно захищатися - за допомогою сучасної протиповітряної оборони та іншої зброї, гуманітарної та економічної допомоги. Це обіцянка, з якою я сьогодні їду до Києва", - зазначив Вадефуль.

"Україна неодноразово демонструвала, що готова завершити цю війну шляхом серйозних переговорів. путін, з іншого боку, не відступає від жодної зі своїх максимальних вимог; він не хоче переговорів, а хоче капітуляції. Поки це так, ми й надалі обмежуватимемо можливості путіна фінансувати його злочинну війну за допомогою санкцій. Ми продовжуємо працювати над цим з максимальним тиском у ЄС та з нашими партнерами у "Групі семи", - сказав голова МЗС Німеччини.

З його слів, "дії путіна також повинні служити терміновим попередженням для нас у Німеччині". "Ідеологія імперіалізму, яка керує путіним, є найбільшою загрозою нашій безпеці в Німеччині та Європі. Рішучість партнерів по НАТО інвестувати 5% у оборону та безпеку в майбутньому чітко демонструє, що ми, як союзники, готові постійно захищати нашу свободу та безпеку", - вказав Вадефуль.

У Львові Шмигаль зустрівся з главою МЗС Німеччини Вадефулем: що обговорювали