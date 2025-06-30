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Глава МИД Германии прибыл в Киев и сделал заявление о поддержке

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с первым визитом, пообещав военную и другую помощь. Он подчеркнул, что Украина защищает безопасность и свободу Европы, а поддержка Украины является важнейшей задачей для Германии.

Глава МИД Германии прибыл в Киев и сделал заявление о поддержке

В Киев прибыл министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль с первым визитом после вступления в должность в прошлом месяце с обещанием военной и другой помощи, сообщили в МИД Германии 30 июня, пишет УНН.

Подробности

По прибытии в Киев министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль сегодня, 30 июня, как сообщается, опубликовал следующее заявление: "Украина будет определять, останется ли наша Европа местом, где важны свобода и человеческое достоинство, или континентом, где насилие смещает границы. Украинцы защищают не только свободу и суверенитет своей страны, но и безопасность и свободу Европы от агрессии Путина. Поэтому мы и впредь будем сосредотачивать все свое внимание на поддержке Украины. Свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей нашей внешней и безопасностной политики".

"Путин хочет применить силу, чтобы помешать Украине самостоятельно определять свою судьбу. Его война направлена не на что иное, как на покорение Украины. Он атакует украинский народ жестокими бомбардировками и террором. Ежедневно и каждую ночь люди погибают в своих домах - в Киеве, Одессе, Днепре. Однако, несмотря на все разрушения и террор, украинцы ежедневно решительно защищают свою страну, свою свободу и свое будущее. Они демонстрируют невероятное мужество, силу и настойчивость. Это заслуживает нашего наивысшего признания", - отметил немецкий министр.

Он подчеркнул: "Наша поддержка свободы Украины демонстрирует нашу непоколебимость как европейцев". "Россия рассчитывает на то, что мы ослабим нашу поддержку. Путин не хочет мира; он хочет завоевания и порабощения, и он хочет этого любой ценой - даже ценой сотен тысяч жизней. Но мы и впредь будем твердо стоять рядом с Украиной, чтобы она могла продолжать успешно защищаться - с помощью современной противовоздушной обороны и другого оружия, гуманитарной и экономической помощи. Это обещание, с которым я сегодня еду в Киев", - отметил Вадефуль.

"Украина неоднократно демонстрировала, что готова завершить эту войну путем серьезных переговоров. Путин, с другой стороны, не отступает ни от одного из своих максимальных требований; он не хочет переговоров, а хочет капитуляции. Пока это так, мы и впредь будем ограничивать возможности Путина финансировать его преступную войну с помощью санкций. Мы продолжаем работать над этим с максимальным давлением в ЕС и с нашими партнерами в "Группе семи", - сказал глава МИД Германии.

По его словам, "действия Путина также должны служить срочным предупреждением для нас в Германии". "Идеология империализма, которая руководит Путиным, является самой большой угрозой нашей безопасности в Германии и Европе. Решимость партнеров по НАТО инвестировать 5% в оборону и безопасность в будущем четко демонстрирует, что мы, как союзники, готовы постоянно защищать нашу свободу и безопасность", - указал Вадефуль.

Во Львове Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем: что обсуждали09.05.25, 19:34 • 8648 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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