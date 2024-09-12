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Голова МСЕК на Полтавщині за 9 тис. доларів оформлював інвалідність дружинам військовозобов'язаних чоловіків

Голова МСЕК на Полтавщині за 9 тис. доларів оформлював інвалідність дружинам військовозобов'язаних чоловіків

Київ • УНН

 • 13853 перегляди

Керівник МСЕК на Полтавщині оформлював фіктивну інвалідність дружинам військовозобов'язаних за 9 тис. доларів. Його та спільницю затримано під час отримання хабара, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Голова МСЕК на Полтавщині за 9 тис. доларів оформлював інвалідність для дружин військовозобов’язаних чоловіків, його затримано. Про це повідомила Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

Голова регіональної МСЕК на Полтавщині налагодив корупційну схему отримання інвалідності для жінок, чоловіки або сини яких могли потрапити під мобілізацію. Підозри за підробку документів медико-соціальної експертизи отримали очільник спеціалізованої комісії та його спільниця — мешканка Полтавської області. Фігурантам загрожує до десяти років увʼязнення.

Фігурант вносив недостовірні дані про стан здоровʼя жінок до медичної документації та отримання висновку про наявність ІІ групи інвалідності. Це ставало підставою для оформлення жінкам постійного стороннього догляду з боку військовозобовʼязаних чоловіків та подальшого уникнення ними військової служби і, навіть, виїзду за кордон. Вартість незаконно прийнятого МСЕК рішення фігурант оцінив у 9 тис. доларів.

Для зняття з себе підозри, організатор оборудки залучив у спільники місцеву мешканку - до її обов’язків входив пошук "клієнтів", безпосередній розрахунок з ними та передача коштів учасникам "схеми".

Голову МСЕК та його спільницю затримали під час отримання 1 500 доларів – це була друга частина частину неправомірної вигоди за прийняття необхідного рішення. За кілька днів до того вони отримали 7 500 доларів. За результатами обшуків вилучили предмет неправомірної вигоди, грошові кошти у різній валюті на суму близько 5,5 млн грн, медичну документацію, копії медичних висновків та виписок з МСЕК, автомобіль та "чорнові" записи.

Нагадаємо

СБУ ліквідувала схему ухилення від мобілізації на Київщині. Засновник юридичної компанії продавав фальшиві медичні довідки та документи для незаконного виїзду за кордон за 50 тис. доларів.

"Заробляла" на ухилянтах: затримано ексзаступницю голови Волинської ОВА11.09.24, 13:15 • 13381 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП

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