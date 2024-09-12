Председатель МСЭК на Полтавщине за 9 тыс. долларов оформлял инвалидность женам военнообязанных мужчин

Председатель МСЭК на Полтавщине за 9 тыс. долларов оформлял инвалидность для жен военнообязанных мужчин, он задержан. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Председатель региональной МСЭК на Полтавщине наладил коррупционную схему получения инвалидности для женщин, мужья или сыновья которых могли попасть под мобилизацию. Подозрения за подделку документов медико-социальной экспертизы получили глава специализированной комиссии и его сообщница - жительница Полтавской области. Фигурантам грозит до десяти лет заключения.

Фигурант вносил недостоверные данные о состоянии здоровья женщин в медицинскую документацию и получения заключения о наличии II группы инвалидности. Это становилось основанием для оформления женщинам постоянного постороннего ухода со стороны военнообязанных мужчин и дальнейшего избежания ими военной службы и даже выезда за границу. Стоимость незаконно принятого МСЭК решения фигурант оценил в 9 тыс. долларов.

Для снятия с себя подозрения, организатор сделки привлек в сообщники местную жительницу - в ее обязанности входил поиск "клиентов", непосредственный расчет с ними и передача средств участникам "схемы".

Председателя МСЭК и его сообщницу задержали во время получения 1 500 долларов - это была вторая часть часть часть неправомерной выгоды за принятие необходимого решения. За несколько дней до того они получили 7 500 долларов. По результатам обысков изъяли предмет неправомерной выгоды, денежные средства в разной валюте на сумму около 5,5 млн грн, медицинскую документацию, копии медицинских заключений и выписок из МСЭК, автомобиль и "черновые" записи.

Напомним

СБУ ликвидировала схему уклонения от мобилизации на Киевщине. Основатель юридической компании продавал фальшивые медицинские справки и документы для незаконного выезда за границу за 50 тыс. долларов.

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