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Глава МАГАТЕ відвідає сьогодні білорусь

Глава МАГАТЕ відвідає сьогодні білорусь

Київ • УНН

 • 12735 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні прибуде до білорусі для зустрічей у мінську та відвідування Островецької АЕС. Експерти оцінять ситуацію на АЕС і виконання рекомендацій з безпеки 2021 року.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні відвідає білорусь для проведення зустрічей на високому рівні в мінську. Також відвідає Островецьку АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сьогодні відвідає білорусь для проведення зустрічей на високому рівні в столиці країни мінську, а також відвідування атомної електростанції (АЕС) країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначатиметься, що на Островецькій АЕС генеральний директор і його група експертів оцінять ситуацію на майданчику за майже чотири роки після його під'єднання до мережі та перебіг виконання висновків огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ 2021 року.

Візит Генерального директора до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ приділяє особливу увагу забезпеченню ядерної безпеки в регіоні.

Доповнення

У серпні гендиректор МАГАТЕ був на Курській АЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
rafael-hrossiРафаель Гроссі
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