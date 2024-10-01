Глава МАГАТЭ посетит сегодня беларусь

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня посетит беларусь для проведения встреч на высоком уровне в минске. Также посетит Островецкую АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МАГАТЭ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сегодня посетит беларусь для проведения встреч на высоком уровне в столице страны минске, а также посещения атомной электростанции (АЭС) страны", - говориться в сообщении.

Отмечаться, что на Островецкой АЭС генеральный директор и его группа экспертов оценят ситуацию на площадке спустя почти четыре года после ее подключения к сети и ход выполнения выводов обзора эксплуатационной безопасности МАГАТЭ в 2021 году.

Визит Генерального директора в беларусь проходит в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе.

Дополнение

В августе гендиректор МАГАТЭ был на Курской АЭС.