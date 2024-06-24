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Генштаб: ворог найактивніший на Сіверському та Покровському напрямках

Київ • УНН

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Найбільшу активність противник проявляє на Сіверському та Покровському напрямках, загалом за сьогодні на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Генштаб: ворог найактивніший на Сіверському та Покровському напрямках

На фронті сьогодні сталося вже 81 боєзіткнення, найбільш активний ворог на Покровському та Сіверському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 13 годину 24 червня, пише УНН.

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 81

- вказали у Генштабі.

Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф. Зокрема, на Харківському напрямку, завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наразі ведуться два боєзіткнення в районі Невського. Всього за сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.

Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. З початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів.

На Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Всього спроб покращити положення – чотири.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. 11 атак  - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Раніше Генштаб повідомляв, що станом на 10 ранку 24 червня тривають бої за Новоолександрівку на Покровському напрямку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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