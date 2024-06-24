На фронте сегодня произошло уже 81 боестолкновение, наиболее активный враг на Покровском и Северском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13 часов 24 июня, пишет УНН.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается на Северском и Покровском направлениях. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 81 - указали в Генштабе.

Агрессор применяет авиацию, бомбардирует КАБами с территории рф. В частности , на Харьковском направлении, нанесены авиаудары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновой, Липцам, Зеленому и Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток отражено шесть атак противника.

На Купянском направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении сейчас ведутся два боестолкновения в районе Невского. Всего за сегодня оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз.

Четыре атаки продолжаются на Северском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже 20 раз.

На Торецком направлении агрессор атакует в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение-четыре.

Активнее всего враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении. 11 атак - отбито, 14 - еще продолжаются. Бои идут в районах Сокола, Новоселовки первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Ранее Генштаб сообщил, что по состоянию на 10 утра 24 июня продолжаются бои за Новоалександровку на Покровском направлении.