Генштаб підтвердив ураження "шахедної інфраструктури" рф

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по "шахедній інфраструктурі" рф - ураження складу БпЛА, дронопорту і пального, пише УНН.

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"28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Сили оборони України уразили в районі Навлі (Брянська область рф) три об'єкти інфраструктури ударних БпЛА армії рф. Ураження складу зберігання дронів "Герань", дронопорту і складу паливно-мастильних матеріалів зменшує спроможності російського агресора атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", - повідомили у Генштабі.

Генштаб назвав інші уражені цілі:

на Брянщині: дві радіолокаційні станції: райони Стародуба та н.п. Медведове; пункти управління БпЛА: райони н.п. Савлукове та Вітовка. Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника;

на Донеччині: командно-спостережний пункт окупантів у районі н.п. Новогродівка.

"Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Такі дії триватимуть до повного припинення збройної агресії росії проти України", - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф