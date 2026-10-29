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Генштаб подтвердил поражение "шахедной инфраструктуры" рф

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Силы обороны поразили три объекта ударных БПЛА рф в Брянской области. Также уничтожены РЛС и пункт управления дронами.

Генштаб подтвердил поражение "шахедной инфраструктуры" рф
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по "шахедной инфраструктуре" рф — поражены склад БПЛА, дронопорт и хранилище топлива, пишет УНН.

Подробности

"28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины поразили в районе Навле (Брянская область рф) три объекта инфраструктуры ударных БПЛА армии рф. Поражение склада хранения дронов "Герань", дронопорта и склада горюче-смазочных материалов снижает возможности российского агрессора атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций", — сообщили в Генштабе.

Генштаб назвал другие пораженные цели:

  • в Брянской области: две радиолокационные станции: районы Стародуба и н.п. Медведовка; пункты управления БПЛА: районы н.п. Савлуковка и Витовка. Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника;
    • в Донецкой области: командно-наблюдательный пункт оккупантов в районе н.п. Новогродовка.

      "Силы обороны Украины осуществляют поражение объектов противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН. Такие действия будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии россии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

      Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф17.10.26, 14:13 • 20198 просмотров

      Юлия Шрамко

      Война в Украине
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      Брянская область
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