Генштаб оновив карту бойових дій: третина боїв - на одному напрямку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 154 бойові зіткнення за добу, з них третина відбулася на Покровському напрямку. росіяни застосували 79 авіаударів, 3278 дронів-камікадзе та 5902 обстріли; Сили оборони уразили 11 районів зосередження військової техніки та особового складу ворога.
Третина зі 154 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 26 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 25 червня, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 боєзіткнень
За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу26.06.25, 07:32 • 2578 переглядiв