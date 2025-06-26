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Генштаб оновив карту бойових дій: третина боїв - на одному напрямку

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 154 бойові зіткнення за добу, з них третина відбулася на Покровському напрямку. росіяни застосували 79 авіаударів, 3278 дронів-камікадзе та 5902 обстріли; Сили оборони уразили 11 районів зосередження військової техніки та особового складу ворога.

Генштаб оновив карту бойових дій: третина боїв - на одному напрямку

Третина зі 154 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 26 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 25 червня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу26.06.25, 07:32 • 2578 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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