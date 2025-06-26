Генштаб обновил карту боевых действий: треть боев - на одном направлении

Треть из 154 боев за минувшие сутки на фронте произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 26 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 25 июня, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и совершили 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Горехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло две тщетные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки