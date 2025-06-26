Генштаб обновил карту боевых действий: треть боев - на одном направлении
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 154 боевых столкновениях за сутки, из них треть произошла на Покровском направлении. россияне применили 79 авиаударов, 3278 дронов-камикадзе и 5902 обстрела; Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения военной техники и личного состава врага.
Треть из 154 боев за минувшие сутки на фронте произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 26 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 25 июня, пишет УНН.
В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновения
По уточненной информации, захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и совершили 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.
На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
На Сиверском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Горехово и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле, Перестройка и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло две тщетные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.
Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки26.06.25, 07:32 • 3698 просмотров