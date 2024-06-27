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Генератори та укриття: Шмигаль провів нараду з очільниками ОВА щодо наступного навчального року

Київ • УНН

 • 22692 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з чиновниками від освіти, щоб обговорити підготовку до наступного навчального року, включаючи відновлення навчальних закладів, забезпечення укриттів, підручників та шкільних автобусів, забезпечення безпечних умов та безбар'єрного доступу.

Генератори та укриття: Шмигаль провів нараду з очільниками ОВА щодо наступного навчального року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з очільниками ОВА щодо завершення навчального року й підготовки до наступного. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави уряду в Telegram.

Деталі 

До наради долучився також і міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Він відзвітував щодо відновлення освітніх закладів, забезпечення їх укриттями, забезпечення учнів підручниками й шкільними автобусами. 

Зокрема, інформацією МОН, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл (58%), де навчається більш ніж 1,7 млн учнів. 2,4 тисячі (19%) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тисячі (22%) — змішано. 

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Своєю чергою Шмигаль, нагадав, що цьогоріч уряд  передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах.

Окрім того, 1 млрд грн цьогоріч виділяємо на придбання шкільних автобусів.

Наразі в закладів освіти є більш як 12 тисяч генераторів. На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення. Керівникам областей дав завдання обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону 

- заявив прем'єр-міністр України.

Також на нараді приділили увагу питанню безбар’єрності в освітніх закладах. Продовжуємо розбудовувати комфортне середовище для кожного українця.

Важливою темою зустрічі стало також навчання українських дітей за кордоном. Глава уряду підкреслив, що дітям за кордоном слід надати усі можливості для вивчення української програми та збереження зв’язків із батьківщиною.

Міністерства зі свого боку за підсумками наради повинні опрацювати пропозиції з кожного питання та винести відповідні рішення на розгляд уряду

- підсумував Денис Шмигаль. 

Доповнення

Окрім того, на нараді заслухали очільника МВС Ігоря Клименка. Він звітував щодо забезпечення безпечних умов перебування учнів у закладах освіти.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили проблемні питання та рішення, що необхідні для гарантування безпечного освітнього процесу.

Нагадаємо

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