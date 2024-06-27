Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с руководителями ОГА по завершению учебного года и подготовке к следующему. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы правительства в Telegram.

Детали

К совещанию присоединился также и министр образования и науки Оксен Лисовой. Он отчитался о восстановлении образовательных учреждений, обеспечении их укрытиями, обеспечении учеников учебниками и школьными автобусами.

В частности, информации МОН, в 2024 году очно работают более 7,3 тысячи школ (58%), где учится более 1,7 млн учеников. 2,4 тысячи (19%) школ работают дистанционно и 2,8 тысячи (22%) - смешанно.

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В свою очередь Шмыгаль, напомнил, что в этом году правительство предусмотрело 2,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. Уже распределены средства на 50 проектов. В целом укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более 5 тысячах есть условия для организации обучения в убежищах.

Кроме того, 1 млрд грн в этом году выделяем на приобретение школьных автобусов.

Сейчас в учебных заведениях есть более 12 тысяч генераторов. На конец учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания. Руководителям областей дал задание обследовать образовательные учреждения на предмет их готовности к следующему отопительному сезону - заявил премьер-министр Украины.

Также на совещании уделили внимание вопросу безбарьерности в образовательных учреждениях. Продолжаем развивать комфортную среду для каждого украинца.

Важной темой встречи стало также обучение украинских детей за рубежом. Глава правительства подчеркнул, что детям за рубежом следует предоставить все возможности для изучения украинской программы и сохранения связей с родиной.

Министерства со своей стороны по итогам совещания должны проработать предложения по каждому вопросу и вынести соответствующие решения на рассмотрение правительства - подытожил Денис Шмыгаль.

Дополнение

Кроме того, на совещании заслушали главу МВД Игоря Клименко. Он отчитывался по обеспечению безопасных условий пребывания учащихся в учебных заведениях.

Кроме того, участники встречи обсудили проблемные вопросы и решения, необходимые для обеспечения безопасного образовательного процесса.

Напомним,

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