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Гарнер про Аффлека: "Наші діти мають найкращого тата" - зворушливе зізнання до Дня батька

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Дженніфер Гарнер поділилася фотографіями Бена Аффлека з їхніми дітьми, висловивши вдячність за його відданість батьківству. Вони зберегли дружні стосунки після розлучення у 2018 році.

Гарнер про Аффлека: "Наші діти мають найкращого тата" - зворушливе зізнання до Дня батька

Акторка Дженніфер Гарнер опублікувала зворушливий пост у соцмережах, присвячений колишньому чоловікові Бену Аффлеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Деталі

52-річна зірка поділилася серією світлин, де 51-річний Аффлек проводить час з їхніми дітьми - 18-річною Вайолет, 15-річною Серафіною та 12-річним Семюелем.

Наші діти мають найкращого тата у світі. Дякую, Бене

- написала Гарнер, супроводивши фото теплим зізнанням.

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Додатково акторка розповіла: "Ми з Беном завжди ставимо дітей на перше місце. Він неймовірно відданий батько, і я вдячна за це". Вона підкреслила, що після розлучення у 2018 році вони зберегли дружні стосунки заради спільного виховання дітей.

Довідка

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек одружилися у 2005 році, але через 13 років шлюбу розлучилися. Незважаючи на новий шлюб Аффлека з Дженніфер Лопес у 2023 році, колишні подружжя продовжують спільно піклуватися про дітей у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо

Минулого року Дженніфер Гарнер отримала нагороду за активну благодійну діяльність, зокрема за допомогу дітям, демонструючи власний приклад турботливого батьківства.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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