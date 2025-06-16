Гарнер об Аффлеке: "У наших детей самый лучший папа" - трогательное признание ко Дню отца

Актриса Дженнифер Гарнер опубликовала трогательный пост в соцсетях, посвященный бывшему мужу Бену Аффлеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

52-летняя звезда поделилась серией фотографий, где 51-летний Аффлек проводит время с их детьми - 18-летней Вайолет, 15-летней Серафиной и 12-летним Сэмюэлем.

У наших детей лучший папа в мире. Спасибо, Бене - написала Гарнер, сопроводив фото теплым признанием.

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Дополнительно актриса рассказала: "Мы с Беном всегда ставим детей на первое место. Он невероятно преданный отец, и я благодарна за это". Она подчеркнула, что после развода в 2018 году они сохранили дружеские отношения ради совместного воспитания детей.

Справка

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в 2005 году, но через 13 лет брака развелись. Несмотря на новый брак Аффлека с Дженнифер Лопес в 2023 году, бывшие супруги продолжают совместно заботиться о детях в Лос-Анджелесе.

Напомним

В прошлом году Дженнифер Гарнер получила награду за активную благотворительную деятельность, в частности за помощь детям, демонстрируя собственный пример заботливого отцовства.

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