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Галущенко обговорив співпрацю в енергетиці з очільником Федеральної економічної палати Австрії

Київ • УНН

 • 85235 перегляди

Україна не вестиме жодних переговорів з Росією щодо продовження транзиту російського газу, оскільки країни ЄС диверсифікували свої поставки газу і не зацікавлені у продовженні транзиту російського газу через Україну.

Галущенко обговорив співпрацю в енергетиці з очільником Федеральної економічної палати Австрії

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив співпрацю з Генеральним секретарем Федеральної економічної палати Австрії Карлгайнцом Копфом. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що зустріч відбулася у Відні, де делегація Міненерго перебуває для участі у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Очільник Міненерго наголосив на позиції України у питанні транзиту російського газу через територію України до європейських країн після завершення діючого контракту.

Україна не буде вести з росіянами жодних переговорів. Країни ЄС за два останні роки зуміли суттєво диверсифікувати постачання в межах ініціативи ЄК RepowerEU. Ми поділяємо позицію ЄС, що Євросоюз не зацікавлений у продовженні Україною транзиту російського газу

- підкреслив голова Міненерго. 

Окрім того, герман Галущенко також зазначив, що Україна провела стрес-тест своєї газотранспортної системи та підземних газових сховищ, який довів, що вони можуть стабільно і надійно працювати і за нульового транзиту газу.

Міністр енергетики Галущенко виключив можливість продовження транзиту російського газу06.03.24, 11:17 • 24927 переглядiв

За словами українського урядовця, цієї зими в українських ПСГ європейські трейдери зберігали близько 3 млрд кубометрів газу.

Водночас Україна готова запропонувати міжнародним партнерам для користування до 15 млрд кубометрів своїх сховищ. До того ж українські газові потужності можуть використовуватися, зокрема, у межах "Вертикального коридору" або інших альтернативних російським маршрутів.

Карлгайнц Копф своєю чергою зазначив, що в Австрії тривають дискусії щодо постачання російського газу. За його словами, австрійська сторона вивчає можливість направлення торгової місії до України найближчими місяцями. 

Сторони також обговорили поглиблення співпраці у відновлюваній енергетиці та розвитку розподіленої генерації. Герман Галущенко наголосив, що російські атаки на українську енергетику завдали значної шкоди інфраструктурі, однак Україна працює над децентралізацією генерації, що дасть змогу посилити стійкість енергосистеми. Тому співпраця з австрійськими партнерами є цікавою українській стороні

- резюмували в Міненерго.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що поглиблення співпраці з американськими партнерами в ядерній галузі може допомогти усунути росію зі світових ядерних ринків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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