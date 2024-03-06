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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 19:55  •  10319 просмотра

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Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о продлении транзита российского газа, поскольку страны ЕС диверсифицировали свои поставки газа и не заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил сотрудничество с Генеральным секретарем Федеральной экономической палаты Австрии Карлгайнцом Копфом. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что встреча состоялась в Вене, где делегация Минэнерго находится для участия в заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Глава Минэнерго отметил позицию Украины в вопросе транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны после завершения действующего контракта.

Украина не будет вести с россиянами никаких переговоров. Страны ЕС за два последних года сумели существенно диверсифицировать поставки в рамках инициативы ЕК RepowerEU. Мы разделяем позицию ЕС, что Евросоюз не заинтересован в продолжении Украиной транзита российского газа

- подчеркнул глава Минэнерго. 

Кроме того, Герман Галущенко также отметил, что Украина провела стресс-тест своей газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, который доказал, что они могут стабильно и надежно работать и при нулевом транзите газа.

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По словам украинского чиновника, этой зимой в украинских ПХГ европейские трейдеры хранили около 3 млрд кубометров газа.

В то же время Украина готова предложить международным партнерам для пользования до 15 млрд кубометров своих хранилищ. К тому же украинские газовые мощности могут использоваться, в частности, в рамках "Вертикального коридора" или других альтернативных российским маршрутом.

Карлгайнц Копф в свою очередь отметил, что в Австрии продолжаются дискуссии относительно поставок российского газа. По его словам, австрийская сторона изучает возможность направления торговой миссии в Украину в ближайшие месяцы. 

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в возобновляемой энергетике и развития распределенной генерации. Герман Галущенко отметил, что российские атаки на украинскую энергетику нанесли значительный ущерб инфраструктуре, однако Украина работает над децентрализацией генерации, что позволит усилить устойчивость энергосистемы. Поэтому сотрудничество с австрийскими партнерами интересно украинской стороне

- резюмировали в Минэнерго.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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