Haberturk: Трамп та Ердоган обговорили смерть саудівського журналіста Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президенти США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган провели у неділю телефонну розмову, в процесі якої домовилися, що обставини смерті саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі в Стамбулі повинні бути з’ясовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Haberturk.
Лідери двох країн також обговорили ситуацію в Сирії, звільнення Анкарою американського пастора Ендрю Брансон і співпрацю США і Туреччини в області боротьби з тероризмом.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердила смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.