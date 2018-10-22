Haberturk: Трамп та Ердоган обговорили смерть саудівського журналіста Хашоґджі

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президенти США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган провели у неділю телефонну розмову, в процесі якої домовилися, що обставини смерті саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі в Стамбулі повинні бути з’ясовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Haberturk.