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Haberturk: ​​Трамп и Эрдоган обсудили смерть саудовского журналиста Хашкаджи

Haberturk: ​​Трамп и Эрдоган обсудили смерть саудовского журналиста Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 7016 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президенты США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого условились, что обстоятельства смерти саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи в Стамбуле должны быть выяснены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Haberturk.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Сирии, освобождение Анкарой американского пастора Эндрю Брансона и сотрудничество США и Турции в области борьбы с терроризмом.

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Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.

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