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Грузія: омбудсмен вважає неможливим забезпечити безпеку Саакашвілі в тюремній лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Тюремна лікарня, в яку можуть доставити третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в разі погіршення його стану на тлі голодування, не може забезпечити його безпеку і адекватне лікування, заявила омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія. До такого висновку прийшли її уповноважені, які провели перевірку лікувального закладу №18, вказала вона в неділю, 24 жовтня, передає УНН із посиланням на DW.

Грузія: омбудсмен вважає неможливим забезпечити безпеку Саакашвілі в тюремній лікарні

Деталі

Крім того, тюремний лікувальний заклад не відповідає рекомендаціям лікарів, які спостерігають за станом Саакашвілі, йдеться в заяві омбудсмена. “Наприклад, в даному закладі не зможе бути проведено магнітно-резонансне обстеження, комп’ютерна томографія, дуплексне сканування. Також в установі на даний момент не працює лікар-реаніматолог, однак, як пояснюють в адміністрації, чекають відповідного фахівця в найближчий період”, — цитує заявила вона. Ломджарія також вказала на “певні ризики з точки зору безпеки”.

Глава Мін’юсту запросив лікарів оглянути тюремну лікарню

Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе запросив лікарів, які спостерігають за станом Саакашвілі, відвідати тюремну лікарню. “Сьогодні ми разом із заступником міністра охорони здоров’я оглянули цю лікарню, і місцеві лікарі заявляють, що інфраструктура повністю готова для прийому пацієнта в разі необхідності”, — заявив він.

У свою чергу особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вказав, що стан експрезидента може раптово погіршитися. “Голодування він не припиняє і ні за яких умов не бажає госпіталізуватися в тюремну лікарню. Саакашвілі згоден перейти на госпіталізацію в будь-яку міську лікарню”, — зазначив медик.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування, назвавши його “брехуном”, який ображає суспільство, передає “Грузія Online”.

Саакашвілі тримає голодування понад три тижні

Голодування експрезидента Грузії, заарештованого після повернення на батьківщину, триває вже 24 дня. Лікарський консиліум, сформований при МОЗ Грузії, рекомендує перевести Саакашвілі в багатофункціональну клініку змішаного типу. Цю позицію підтримують і адвокати політика.

“Існує ризик зупинки серця. В клініці повинна бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіології, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація і катетерная абляція, лікування стенокардії і тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це неможливо”, — заявив адвокат політика, гендиректор телеканалу “Мтаварі” Ніка Гварамія.

Саакашвілі пред’явлено п’ять звинувачень

Саакашвілі, який є громадянином України, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Зараз він знаходиться у в’язниці в місті Руставі. Йому пред’явлено п’ять звинувачень. Раніше він вже був засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та їх злісному використанні.

Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті державних коштів на особисті потреби, продовжують розглядатися в суді. П’яте звинувачення — в незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено експрезиденту 20 жовтня. Політик вважає всі звинувачення політично мотивованими. Після повернення і арешту Саакашвілі в Грузії проходять акції його прихильників.

Доповнення

Раніше Ніка Гварамія заявив про план чинної влади ліквідувати колишнього главу держави. Гварамія стверджує, що зробити це вони хочуть в тюремній лікарні, куди експрезидента перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Своєю чергою, прем’єр Грузії назвав маячнею заяву про підготовку ліквідації Саакашвілі.

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